СМИ: подозреваемый в покушении на Прилепина недавно получил российское гражданство

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина недавно получил российское гражданство. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РЕН-ТВ.

По данным канала, задержанный проживал в Нижегородской области. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции.

Как сообщало Накануне.RU, дело о покушении на писателя Захара Прилепина квалифицировано как теракт.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. В настоящий момент известный писатель доставлен в больницу.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.

В МВД сообщили о задержании по горячим следам одного из подозреваемых в причастности к взрыву. Каких-либо подробностей о предполагаемом фигуранте в полиции не уточнили.