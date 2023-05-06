06 Мая 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

СМИ: подозреваемый в покушении на Прилепина недавно получил российское гражданство

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина недавно получил российское гражданство. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РЕН-ТВ.

По данным канала, задержанный проживал в Нижегородской области. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции.

Как сообщало Накануне.RU, дело о покушении на писателя Захара Прилепина квалифицировано как теракт.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. В настоящий момент известный писатель доставлен в больницу.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.

В МВД сообщили о задержании по горячим следам одного из подозреваемых в причастности к взрыву. Каких-либо подробностей о предполагаемом фигуранте в полиции не уточнили.

Теги: Захар Прилепин, покушение, теракт, задержанный, подозреваемый, взрыв


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