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Фото: Следственный комитет РФ

Дело о покушении на Прилепина квалифицировано как теракт

Дело о покушении на писателя Захара Прилепина квалифицировано как теракт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

"ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая. Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

Взрыв автомобиля Захара Прилепина(2023)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. В настоящий момент известный писатель доставлен в больницу.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.

В МВД сообщили о задержании по горячим следам одного из подозреваемых в причастности к взрыву. Каких-либо подробностей о предполагаемом фигуранте в полиции не уточнили.

Теги: Захар Прилепин, взрыв, покушение, автомобиль, подозреваемый


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Развитие сюжета:

Ранее 06.05.2023 14:49 Мск СМИ: подозреваемый в покушении на Прилепина недавно получил российское гражданство

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