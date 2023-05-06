Дело о покушении на Прилепина квалифицировано как теракт

Дело о покушении на писателя Захара Прилепина квалифицировано как теракт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

"ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая. Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. В настоящий момент известный писатель доставлен в больницу.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.

В МВД сообщили о задержании по горячим следам одного из подозреваемых в причастности к взрыву. Каких-либо подробностей о предполагаемом фигуранте в полиции не уточнили.