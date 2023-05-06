06 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Свердловская область продолжает гореть: из некоторых населенных пунктов начата эвакуация

На Среднем Урале продолжают полыхать леса и сухая трава, передает корреспондент Накануне.RU. Один из пожаров движется к границе с Тюменской областью - там эвакуируют близлежащие поселения.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов также объявил об эвакуации населения.

"В Островном и Зеленом Доле объявлена эвакуация населения в связи с угрозой населенным пунктам. Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного. Второй стоит пустой - люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной", - сообщил Писцов.

На борьбу с пожарами, помимо спасателей брошены также добровольцы. Известно, что сегодня в ЕДДС прибыли 18 добровольцев. восемь выехали в Ключевск, 10 - в Солнечный и Зеленый Дол.

Сильный пожар был замечен также около Невьянска.

Пожар под Невьянском(2023)|Фото: Накануне.RU

Под Балтымом огонь приближается к ближайшим садовым участкам. На месте работают сотрудники МЧС. Участие в тушении принимает вертолет.

Рядом с Ревдой горит лес в районе реки Кислянка на правом берегу Новомариинского водохранилища. По предварительным данным, пожар - верховой. Очаг возгорания находится глубоко в лесу, но быстро распространяется на север, в сторону города. По словам очевидцев, пожар уже подбирается к садовым участкам у реки Козыриха.

Кроме того, в связи с сильным задымлением Госавтоинспекция ограничила движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма- Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское, Ольховка Свердловской области.

Госавтоинспекция ограничила движение транспорта в связи с задымлением(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

На местах дежурят инспекторы ДПС, информируют граждан о перекрытиях, предупреждают об опасности движения.

Данные меры вынужденные и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщают в Госавтоинспекции.

Теги: природный пожар, лесной пожар, эвакуация


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