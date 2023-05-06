Полиция задержала одного из подозреваемых в покушении на Прилепина

В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали одного из подозреваемых в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что он может быть причастен к подрыву автомобиля. Личность подозреваемого не раскрывается.

Ранее в Нижегородскую область были направлена группа наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России для оказания практической помощи подразделениям регионального главка в раскрытии преступления.

Напомним, по факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, возбуждено уголовное дело. Взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. Других пострадавших нет. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.