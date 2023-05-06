В Тюменской области эвакуируют жителей деревень

В Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменкой области, огонь снова окружает недавно горевшее село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени.

В связи с риском природных пожаров ведется эвакуация из села Успенка и деревни Речкина. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах.

В тушении пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области.

По данным пресс-службы регионального МЧС, всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.

Также началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района. Пункт временного размещения развернут в Боровской школе. Ликвидацией возгорания в районе Муллашей Тюменского района занимаются подразделения МЧС и региональной противопожарной службы, в общей сложности - 25 человек и шесть единиц техники.

Напомним, в Тюменском районе был введен режим ЧС.