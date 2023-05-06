В Тюменской области эвакуируют жителей деревень

06 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области эвакуируют жителей деревень

В Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменкой области, огонь снова окружает недавно горевшее село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени.

В связи с риском природных пожаров ведется эвакуация из села Успенка и деревни Речкина. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах.

В тушении пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области.

Пожар в селе Успенка(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным пресс-службы регионального МЧС, всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.

Также началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района. Пункт временного размещения развернут в Боровской школе. Ликвидацией возгорания в районе Муллашей Тюменского района занимаются подразделения МЧС и региональной противопожарной службы, в общей сложности - 25 человек и шесть единиц техники.

Напомним, в Тюменском районе был введен режим ЧС.

Теги: эвакуация, пункт временного размещения, Успенка, лесной пожар, природный пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.05.2023 14:58 Мск Пожар в Успенке повредил уже четыре жилых дома

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети