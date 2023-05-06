Следком опубликовал фото с места взрыва автомобиля Захара Прилепина

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва автомобиля Захара Прилепина, передает корреспондент Накануне.RU.

На фото видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Половина автомобиля уничтожена - куски метала разлетелись по окрестностям. Также под транспортным средством видна воронка.

Напомним, по факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, возбуждено уголовное дело. Взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. Других пострадавших нет. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.