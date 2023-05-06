Пригожин сообщил о передаче позиций в Бахмуте "Ахмату"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем telegram-канале сообщил, что передает позиции в Артемовске (украинское название Бахмут) чеченскому подразделению "Ахмат", передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, что по состоянию на 12.00 никто из Минобороны РФ не выходил на представителей ЧВК "Вагнер". Снаряды не поставили, заявки на снаряды не рассмотрены и не выполнены. Снарядный голод, по словам Пригожина, продолжается. Потому бойцы продолжат выполнять боевые задачи до 9 мая.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмат", - публикует пресс-служба Пригожина его заявление.

Напомним, Пригожин заявил о том, что 10 мая "вагнеровцы" передадут позиции в Артемовске солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря.

Свое решение вывести отряды из города Пригожин объяснил тем, что без снарядов "музыканты" обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер" составляет 90%, уточнил ее основатель. В Кремле не стали комментировать ситуацию.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Верховного Главнокомандующего президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу принять исчерпывающие меры для разрешения кризисной ситуации, в которой оказались бойцы ЧВК "Вагнер".

Политолог Сергей Марков также считает, что вопрос должен быть срочно решен Совбезом РФ. Фактически Пригожин поставил ультиматум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале прокомментировал обращение и заявил, что в случае ухода "Вагнера" на его место придет "Кадыров и "Ахмат".