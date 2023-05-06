Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на Захара Прилепина

Накануне.RU в пресс-службе СКР. По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, возбуждено уголовное дело, сообщилив пресс-службе СКР.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России.

Взрыв автомобиля произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва один человек погиб, Захар Прилепин получил ранения. Других пострадавших нет. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Baza сообщает, что в Нижегородской области введен план "Перехват". До сотрудников полиции доведено задание останавливать "все подозрительные автомобили". Конкретных подозреваемых пока нет. В регионе установлены блок-посты.

Напомним, машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10.40. Сообщается, что Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали его автомобиль. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.