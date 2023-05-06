В МВД официально прокомментировали покушение на Прилепина

В полиции официально подтвердили информацию о покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, взрыв автомобиля произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва один человек погиб, Захар Прилепин получил ранения. Других пострадавших нет.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Baza сообщает, что в Нижегородской области введен план "Перехват". До сотрудников полиции доведено задание останавливать "все подозрительные автомобили". Конкретных подозреваемых пока нет. В регионе установлены блок-посты.