Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя движение Атеш

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение "Атеш", позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар", передает корреспондент Накануне.RU.

"Движение "Атеш" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали", - пишут представители организации в своих соцсетях.

Telegram-канал Baza сообщает, со ссылкой на жену Захара Прилепина о постоянных угрозах писателю.

При этом, как она рассказала сотрудникам полиции, в последнее время не было "ничего из ряда вон выходящего".