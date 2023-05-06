06 Мая 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

"Захар в порядке". Губернатор Нижегородской области прокомментировал покушение

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале прокомментировал информацию о покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", - написал глава региона.

Информация о состоянии Прилепина поступает противоречивая.

Telegram-канал Baza сообщает, что Прилепин якобы до сих пор находится на месте взрыва. "Захар Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Врачи ждут вертолет для его транспортировки", - говорится в сообщении. Другие СМИ сообщают о том, что писателя уже доставили в больницу. Сообщается, что якобы у него ранены ноги.

Напомним, машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10.40. Водитель гражданин Украины по имени Александр, известный под позывным "Злой" погиб на месте.

Сообщается, что Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали его автомобиль. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Теги: Захар Прилепин, взрыв, покушение


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