Захарова после покушения на Прилепина назвала киевский режим очередной террористической ячейкой общества

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала взрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, передает корреспондент Накануне.RU.

Прямую ответственность за случившееся она возложила на США и Великобританию, которые вскормили очередную террористическую ячейку - киевский режим.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара", - прокомментировала Захарова.

Сообщается, Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу, за его жизнь сейчас борются врачи. По данным 112, он был в сознании после взрыва. Источник Shot сообщает, машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40. Водитель Александр погиб на месте. Сам Захар Прилепин серьезно пострадал, у него ранены ноги. В "Ауди" они ехали вдвоем.

СВУ было заложено под капот. Автомобиль после взрыва перевернуло. Воронка под машиной диаметром примерно 1.5 метра и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолет.

Прилепин возвращался в Москву с территории новых республик, сообщает источник РБК.

Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.