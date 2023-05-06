06 Мая 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Следователи выехали на место взрыва автомобиля Прилепина

Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Сообщается, Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу, за его жизнь сейчас борются врачи. По данным 112, он был в сознании после взрыва. Источник Shot сообщает, машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40. Водитель Александр погиб на месте. Сам Захар Прилепин серьезно пострадал, у него ранены ноги. В "Ауди" они ехали вдвоем.

СВУ было заложено под капот. Автомобиль после взрыва перевернуло. Воронка под машиной диаметром примерно 1.5 метра и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолет.

Прилепин возвращался в Москву с территории новых республик, сообщает источник РБК.

Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Теги: Захар Прилепин, взрыв, автомобиль,


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