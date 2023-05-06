Пугачева приехала на похороны Юдашкина

В Москве сегодня состоялось прощание с модельером Валентином Юдашкиным, сообщает "МК".

Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище. Проститься с одним из самых известных российских модельеров пришли многие знаменитости. В частности, журналиста заметили отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова, певца Олега Газманова, Надежду Бабкину, Владимира Винокура, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также на похороны прибыла вернувшаяся в Москву из Израиля Алла Пугачева. Пугачева приехала на Роллс-ройсе. Заехала в траурный зал с заднего входа. Ее машина остановилась прямо около двери в траурный зал.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева покинула Россию и уехала в Израиль, вскоре после этого стало известно о возвращении певицы, но затем она уехала снова.

Как сообщало Накануне.RU, что Валентин Юдашкин скончался в Москве 2 мая в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Еще в 2016 году у модельера обнаружили рак почки. Он проходил лечение, однако метастазы распространилась по всему телу, в то числе в голове. Медицина была бессильна.

Напомним, Юдашкин - народный художник России, заслуженный деятель искусств России, академик Российской академии художеств. Дизайнер стал одним из немногих россиян, чьи творения получили признание в Париже – впервые коллекция Юдашкина была представлена во Франции в 1991 г. Модельер создавал форму для олимпийской сборной России на Играх в Лиллехаммере и Атланте, в конце нулевых участвовал в разработке формы для российской армии, но в итоге открестился от получивших распространение образцов, заявив, что они были изменены без его ведома.