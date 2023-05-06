Ямалец случайно застрелил оленевода, пытаясь помочь ему вернуть стадо

Ямальца обвиняют в том, что он по неосторожности застрелил владельца стада оленей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 16 февраля 2023 года в 80 километрах от села Толька Красноселькупского района, мужчина пытался помочь оленеводу поймать сбежавшее стадо. Обнаружив убегающих животных, он решил застрелить вожака, уводящего стадо и выстрелил из карабина. Вот только стрелок не изучил сектор обстрела и не убедился, что на линии выстрела нет людей. Выпущенная пуля попала в грудь владельцу стада, от чего тот погиб на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.