"Вагнерленд теперь": основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин описал актуальную обстановку в Бахмуте

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин охарактеризовал текущую обстановку на фронте.

Основатель подразделения обратился к соотечественникам в видеообращении. Он заявил, что в Бахмуте осталось приблизительно 2,5 километра и город будет полностью под контролем ЧВК «Вагнер».

«Значит, что по противнику. Противник подтягивает ежедневно от 400 до 600 человек. Приблизительно столько же у него ежедневно убитыми. Подразделения работают слажено ЧВК «Вагнер» по противнику», — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что ВСУ не жалеют боеприпасов. Противник хорошо оснащен — у них появилось большое количество иностранной бронетехники и дронов. Украинские солдаты действуют слаженно и сопротивляются достойно, подчеркнул Пригожин.

«Поэтому двигаемся дальше, все полыхает, горит, артиллерийская канонада с утра до ночи безостановочно. Это рассказ о населенном пункте Бахмут, он же — Вагнерленд теперь», — заключил основатель формирования.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что собирается вывести бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута с 10 мая. Об этом он сообщил в своем видеообращении к Верховному главнокомандующему, российским военачальникам и народу РФ.