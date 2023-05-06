Борьбу с пожарами в Свердловской области ведут больше тысячи специалистов

В Свердловской области на борьбу с природными пожарами брошено больше тысячи человек, сообщили Накануне.RU в Департаменте информационной политики Свердловской области.

На месте работают сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие. В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы.

Всего за прошедшие сутки 5 мая в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять пожаров локализовано.

Во время действия особого противопожарного режима не допускается сжигание мусора, сухой травы, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ, а также запуски фейерверков, разведение костров и использование мобильных мангалов даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

Напомним, Свердловская область стала лидером в УрФО по лесным пожарам в этом году. По данным на 5 мая, на землях лесного фонда УрФО действует 43 лесных пожара на площади 3 тыс. 200 гектаров. В тушении задействовано 936 человек и 207 единиц техники. А в Курганской и Тюменской областях привлечена авиация. Один пожар действует на землях Министерства обороны – в районе Березовского на территории полигона 9-го завода. Несколько пожаров тушат на федеральных особо охраняемых природных территориях – в парке "Зигальга" и Ильменском заповеднике.

Стоит отметить, что сегодня в Свердловской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Введение такого режима продиктовано осложнением лесопожарной обстановки на Среднем Урале, вызванной аномально жаркой погодой и необходимостью привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации природных пожаров.

Добавим также, что в этом году в уральских лесах были выявлены случаи умышленных поджогов.