06 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: vk.com/incident_tmn

В Тюменском районе ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Глава Тюменского района Светлана Иванова подписала постановление о введении режима ЧС в лесах муниципалитета, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано: привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения, организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.

В настоящий момент в Тюменской области продолжается работа по тушению и предотвращению природных пожаров.

Накануне управление МЧС России по региону сообщило, что в Тюменской области на тушение пожара задействован ИЛ-76 МЧС России. Специализированное воздушное судно помогает тушить ландшафтный пожар, действующий в труднодоступной местности в районе девятого километра Велижанского тракта. ИЛ-76 приступил к работе 5 мая, на данный момент осуществил 4 сброса воды общим объемом 168 тонн.

Отметим, что данный ландшафтный пожар был обнаружен 4 мая.

Также в тушение пожара принимают участия подразделения Авиалесоохраны и Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего 10 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС: 5 человек, 2 единицы техники . Площадь ландшафтного пожара составляет около 250 Га, угроза населению и социально-значимым объектом отсутствует.

Теги: режим ЧС, природные пожары


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