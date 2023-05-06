СК России возбудил уголовные дела на начальников СИЗО в Киеве и Харькове

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальника СИЗО № 13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом РИА Новости сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

По его словам, вскрылись новые факты пыток пленных российских военных. Дела возбуждены по статье 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).