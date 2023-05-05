На Урале увеличилась площадь пожара в национальном парке "Зигальга"

В национальном парке в Челябинской области "Зигальга" продолжают борьбу с пожаром, который мог начаться из-за туристов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 140 гектаров.

Сегодня днем в тушении участвовали уже более 100 человек. Действовать им приходилось в труднодоступной гористой местности. К базовому лагерю был организован подвоз воды, продовольствия и инвентаря. К утру 6 мая в "Зигальгу" должны прибыть специалисты "Авиалесоохраны" из Перми.

Напомним, пожар в национальном парке обнаружили 4 мая. Вчера вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром им на подмогу направили еще около 30 человек. Угрозы для населенных пунктов нет. По предварительным данным, возгорание началось из-за туристов-сплавщиков.