Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией с COVID-19, несмотря на решение ВОЗ

Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией по недопущению распространения COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сегодня всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Роспотребнадзоре сообщают, что эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран – напряженной. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом "Арктур". Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили.

Одновременно со снижением заболеваемости SARS-CoV-2 во многих странах сократились объемы тестирования и генетического секвенирования, в ряде государств отсутствуют свежие данные по текущей эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом.

В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации.