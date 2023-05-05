05 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Александр Моор встретился с жителями села Успенка, дома которых пострадали из-за пожара

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жителями села Успенка Тюменского района, чьи дома пострадали из-за пожара. О встрече глава региона сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всем семьям оперативно выплатим материальную поддержку - 50 тысяч рублей. Подробно объяснил, как компенсируем стоимость утраченного жилья и надворных построек. Практика у нас наработана. Дал поручение коллегам из региональных и федеральных структур принимать документы и заявления погорельцев здесь на месте в Успенке, чтобы людям не пришлось куда-то ездить. Тем, кто остался без крова над головой, поможем с временным жильем. Главное, все живы, остальное поправимо", - заявил губернатор.

Напомним, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка поступило вечером, 4 мая. Жителей поселка эвакуировали. По данным МЧС, площадь пожара составила 3900 кв.м. От огня пострадали 13 жилых домов. Локализовать пожар получилось только в два часа ночи. Работа по ликвидацию пожара продолжалась в течение всего дня, 5 мая. Прокуратура проводит проверку.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8.

Теги: Успенка, пожар, компенсации, материальная поддержка, Александр Моор


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