Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

В Запорожской области объявлена частичная эвакуация, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на рабочем совещании Совета Безопасности региона, которое провел врио губернатора Евгений Балицкий. С прифронтовых территорий вглубь области отправят в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений.

Всего власти планируют временно переселить жителей 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. Переселенцев обеспечат средствами для организованного выезда, единовременными выплатами, питанием, предоставят место для размещения. Дети старшего возраста продолжат учебу в школах, дошкольники - пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях.

"Акцентирую, что это вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий. Киевские преступники прицельно работают по гражданской инфраструктуре, мы учитываем их методы войны и принимаем соответствующие решения", - подчеркнул Балицкий.

Он отметил, что за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В эфире "Соловьев Live" врио губернатора Запорожской области, заявил, что власти региона владеют информацией о ситуации на линии фронта и прогнозируют, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы.