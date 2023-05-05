Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять место "Вагнера" в Артемовске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале прокомментировал обращение записанное основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в котором он заявил, что "музыканты" покинут Артемовск 10 мая и передадут позиции солдатам Минобороны из-за нехватки боеприпасов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Пригожина, дефицит снарядов приводит к большому росту потерь. Без боеприпасов солдаты обречены на бессмысленную гибель.

"Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения. Как никак, Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад вагнеровцев в освобождение городов Донбасса. Если же есть нехватка, то нужно пояснить, показать, исходя из чего дальнейшую тактику подразделений "Вагнера" командиры хотя бы скорректируют, не надеясь на артиллерию", - прокомментировал обращение Кадыров.

Он вспомнил военный опыт чеченских подразделений в Мариуполе, которые вместо пяти танков от Минобороны для поддержки пехоты, получил только один. Танкистов пришлось успокаивать, настраивать на бой, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну вражескую позицию. Кадыров сообщил, что лично звонил в Москву и договаривался с командованием. Решить проблему, по словам главы Чечни удалось спустя месяц. При этом, подчеркнул Кадыров, чеченские подразделения не записывали видеоролики и не давали врагу "приятных инфоповодов". Он выразил мнение, что единственным и правильны выходом из ситуации будет приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться.

Также Кадыров осудил съемку тел погибших товарищей ради общественного резонанса и отметил, что чеченцы бог о бок сражались с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.

"Вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на национальности или веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе", - заявил Кадыров, отметив, что в случае ухода "Вагнера" на его место придет "Кадыров и "Ахмат".

Напомним, Пригожин заявил о том, что 10 мая "вагнеровцы" передадут позиции в Артемовске солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря.

Свое решение вывести отряды из города Пригожин объяснил тем, что без снарядов "музыканты" обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер" составляет 90%, уточнил ее основатель. В Кремле не стали комментировать ситуацию.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Верховного Главнокомандующего президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу принять исчерпывающие меры для разрешения кризисной ситуации, в которой оказались бойцы ЧВК "Вагнер".

Политолог Сергей Марков также считает, что вопрос должен быть срочно решен Совбезом РФ. Фактически Пригожин поставил ультиматум.

"В конфликте "Вагнера" и Пригожина с Минобороны и Генштабом на стороне "Вагнера" поддержка большинства российского общества. Более того, на стороне Пригожина и "Вагнера" и поддержка большинства офицеров и солдат армии России. Все они считают, что их снабжают и снарядами, и другим остро необходимым очень слабо", - написал Марков.