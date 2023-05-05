Представители ЧВК «Вагнер» используют проверенный годами способ рекламы в Ярославле

В Ярославле заметили реклама ЧВК «Вагнер» с призывом вступить в ряды военного формирования. Только в новом формате.

По словам читателей ЯрНовостей, они видели несколько машин в разных районах города. В рекламе нет ничего лишнего, кроме названия организации, ставшей уже брендом и номера телефона, по которому все желающие могут позвонить и уточнить все нюансы вступления в ряды знаменитых «музыкантов».

Такой способ уже давно зарекомендовал себя на рынке рекламы, как эффективный и экономичный. И представители ЧВК выбрали грамотную стратегию для привлечения новых членов в отсутствии других вариантов.