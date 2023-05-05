05 Мая 2023
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Политика Центральный ФО
Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Представители ЧВК «Вагнер» используют проверенный годами способ рекламы в Ярославле

В Ярославле заметили реклама ЧВК «Вагнер» с призывом вступить в ряды военного формирования. Только в новом формате.

ярославль, город, парковка машин, лп(2023)|Фото: ЯрНовости

По словам читателей ЯрНовостей, они видели несколько машин в разных районах города. В рекламе нет ничего лишнего, кроме названия организации, ставшей уже брендом и номера телефона, по которому все желающие могут позвонить и уточнить все нюансы вступления в ряды знаменитых «музыкантов».

Такой способ уже давно зарекомендовал себя на рынке рекламы, как эффективный и экономичный. И представители ЧВК выбрали грамотную стратегию для привлечения новых членов в отсутствии других вариантов.

Теги: чвк вагнер, реклама, музыканты, бренд


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