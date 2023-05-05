05 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Проездные карты "Каспий" уже можно купить - продажи стартуют в Астрахани

Единый Диспетчерский Центр запускает продажу карт «Каспий», сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области. Ими можно будет пользоваться при поездках на новых автобусах. Стоимость проезда на этом транспорте сейчас составляет 31 рубль. Но после утверждения тарифного меню цена будет снижена, и пользоваться картой «Каспий» будет выгоднее, чем обычной банковской. Тарифное меню планируют утвердить в течение месяца, однако приобрести проездную карту можно уже сейчас в Едином Диспетчерском Центре (ЕДЦ).

Новые автобусы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Подключение к системе стоит 100 рублей, пополнить баланс можно будет сразу в ЕДЦ или через приложение «Сбербанк онлайн». Единый Диспетчерский Центр находится на улице Чехова, 20. Во избежание очередей в предстоящие майские праздники к работе будут привлечены дополнительные сотрудники. Кроме того, для удобства астраханцев в ближайшее время появится ещё девять точек продаж, среди которых будут городские МФЦ и автовокзал.

В Астраханской области по инициативе губернатора Игоря Бабушкина реализуется транспортная реформа, в рамках которой не только обновляется автомобильный парк, но и комплексно преображается транспортная инфраструктура. Реформа реализуется поэтапно. Первая партия новых автобусов большого класса поступила в регион в конце прошлого года, в январе они уже вышли на улицы Астрахани. Сегодня в городе работает 94 автобуса большого класса на 6 маршрутах.

Теги: карта каспий, транспортная инфраструктура, игорь бабушкин, автомобильный парк


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