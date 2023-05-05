Захар Прилепин предупредил о последствиях лжи и предательства военных чиновников для России

Ситуация с отсутствием поставок снарядов на фронт может привести к опасной ситуации внутри самой России. Об этом предупреждает публицист Захар Прилепин, комментируя записанное основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным эмоциональное видео, в котором он показывает руководству Минобороны тела бойцов «оркестра» убитых за сутки боев в Бахмуте.

«Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчёты — если вы даёте норму боеприпасов, их [погибших] в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это», — обратился Пригожин к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Прилепин отмечает исторические параллели нынешней ситуации с историческими событиями, описанными фразой «верхи не могут, низы не хотят».

Сегодня «низы» хотят победы в войне с нацизмом, кто — в окопах на передовой, кто — обеспечивая армию необходимыми средствами. В то же время многие представители «верхов» продолжают жить расслабленной жизнью, «не замечая» экзистенциальной угрозы, нависшей над страной.

«Просто докрутите эту историю еще на пару щелчков тумблера. война пошла то ли на третий, то ли на пятый, то ли на десятый уже год, а в кабаках в это время — фабриканты, и джигурда ревет белугой, и новое платье с новыми шпильками у короля российской эстрады, и масоны, или кто там, на прямом поводке у британцев делают ровно то, что им сказано», — пишет он.

При этом чиновники Минобороны, которые по долгу службы должны обеспечивать защиту и безопасность страны и ее граждан, заняты интригами, дележкой должностей, бюджетов и наград. А в это время на передовой части месяцами остаются без боеприпасов и адекватного командования, что выливается в огромные потери при штурмах.

Такая оторванность высоких кабинетов от ситуации «на земле» ведет к росту раздражения в обществе, которое требует решительных действий вместо «жестов доброй воли» и «перегруппировок». Минобороны делает то, чего не смогли добиться представители «пятой колонны», не действия которой так рассчитывали наши противники — повышает недоверие к государству и демонстрирует его беспомощность. И здесь, по мнению писателя, рукой подать до серьезных социальных потрясений, причиной которых станут чиновничья ложь и предательство.

«Но как это бывает — не мешает помнить. Как это было однажды. […] Мы ещё не там, говорю, не в той точке. Но иной раз оглянешься по сторонам и думаешь: а не по пути ли мы туда?», — заключил Прилепин.