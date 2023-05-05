05 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: premier.gov.ru

Билл Клинтон заявил, что с 2011 года предвидел российско-украинский конфликт

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что с 2011 года считал конфликт между Россией и Украиной неизбежным. Такого мнения он стал придерживаться после разговора с Владимиром Путиным.
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По словам Клинтона, в 2011 году Путин, якобы, заявил ему, что считает Будапештский меморандум (гарантии территориальной целостности и безопасности Украины в обмена на отказ Киева от ядерного оружия, подписан Клинтоном, Борисом Ельциным, Леонидом Кучмой и Джоном Мейджором в 1994 году) ничтожным.

"Он [Путин] сказал, что не поддерживает это соглашение и не связан им", - заявил Клинтон. "С этого дня я знал: предстоящий ввод российских войск на Украину - это лишь вопрос времени", - сказал экс-президент США.

Теги: билл клинтон, владимир путин, будапештский меморандум, украина


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