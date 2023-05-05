Уничтожен мост, по которому ВСУ пытались перебрасывать снаряды и резервы в Артемовск
В Минобороны РФ сообщили о том, что вблизи Часова Яра уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска.
Вблизи Краматорска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В районе Новомихайловки "накрыта" украинская диверсионно-разведывательная группа.
Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" покинут Артемовск (Бахмат) из-за недостатка боеприпасов.