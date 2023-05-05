Уничтожен мост, по которому ВСУ пытались перебрасывать снаряды и резервы в Артемовск

В Минобороны РФ сообщили о том, что вблизи Часова Яра уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска.