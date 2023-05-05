05 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" вручил ветеранам Великой Отечественной войны подарки в преддверии Дня Победы

Компания "Атомстройкомплекс" вручила более 130 подарков ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Поздравление ветеранов в преддверии Дня Победы является ежегодным мероприятием компании, в рамках которого они также принимают участие и возложении цветов к монументу "Седой Урал".

Девелопер также организовывает мероприятия и 9 мая. Например, в 2021 году в День празднования Победы на крыше главного офиса компании в Екатеринбурге танцоры исполнили вальс победы, а за год до этого сотрудники "Атомстройкомплекс" онлайн провели свой "Бессмертный полк", собрав на корпоративном портале истории своих близких, участвовавших в Великой отечественной войне.

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Сохранение традиций, уважение старших поколений – это одна из ценностей нашей компании. Мы считаем своим долгом поддерживать ветеранов, и понимаем, как важно знать историю своей страны, уважать старших, помогать друг другу. Наша общая забота – выразить свою благодарность за великий подвиг", – отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В компании также чтят и рабочую историю: пенсионеров-строителей водят на экскурсии по современным объектам, поздравляют с профессиональными праздниками и дают возможность поделиться опытом с молодыми строителями.

Теги: Великая Отечественная война, Атомстройкомплекс, День Победы, ветеран, труженики тыла, подарок


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