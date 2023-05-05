Губернатор Астраханской области проверил финальные работы на мосту через Белый Ильмень

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверил финальные работы на мосту через Белый Ильмень. Здесь уже завершают ремонт дорожного полотна, в ближайшее время планируется открыть движение в обе стороны.

"Новый подрядчик – молодец. Даже с учётом производственных остановок из-за продолжительных морозов и обильных снегопадов зимой работы велись с опережением графика. Напомню, что длительность ремонта связана с банкротством предыдущего подрядчика. Тогда нам с ГКУ «Астраханьавтодор» пришлось экстренно искать выход из непростой ситуации, чтобы продолжить работы на мосту. Новая компания не подвела", - отметил Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

Глава Астраханской области также сообщил, что по его поручению после завершения паводка в порядок приведут подмостовую территорию и уберут мусор с границ производства работ.