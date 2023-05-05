05 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Губернатор Астраханской области проверил финальные работы на мосту через Белый Ильмень

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверил финальные работы на мосту через Белый Ильмень. Здесь уже завершают ремонт дорожного полотна, в ближайшее время планируется открыть движение в обе стороны.

мост, асфальтовое покрытие(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Новый подрядчик – молодец. Даже с учётом производственных остановок из-за продолжительных морозов и обильных снегопадов зимой работы велись с опережением графика. Напомню, что длительность ремонта связана с банкротством предыдущего подрядчика. Тогда нам с ГКУ «Астраханьавтодор» пришлось экстренно искать выход из непростой ситуации, чтобы продолжить работы на мосту. Новая компания не подвела", - отметил Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Глава Астраханской области также сообщил, что по его поручению после завершения паводка в порядок приведут подмостовую территорию и уберут мусор с границ производства работ.

мост(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, мост, ремонт дорог,


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