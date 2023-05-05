В Челябинской области экс-начальницу паспортного стола обязали вернуть незаконно полученную квартиру

В Челябинской области у экс-начальницы паспортного стола отдела милиции "Каширинский" ОВД Чебаркульского ГРОВД по решению суда изъяли незаконно полученную квартиру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте прошлого года женщина была признана виновной в мошенничестве и приговорена к 4 годам в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

В декабре 2002 года она, являясь начальником паспортного стола отдела милиции "Каширинский", не имея законных оснований, вселилась в квартиру, относящуюся к жилищному фонду закрытых военных городков, заплатив за ордер денежное вознаграждение лицу, освободившему квартиру. В 2016 году заключила с мэрией договор социального найма и приватизировала квартиру, зарегистрировав на нее право собственности.

Прокурор обратился в суд с иском о признании недействительными договора социального найма, договора о передаче квартиры в собственность в порядке приватизации, применении последствий недействительности сделки. Чебаркульский городской суд и областной суд требования прокурора удовлетворили.