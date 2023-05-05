Эвакуированных из психоневрологического дома-интерната в Успенке детей разместят в другом учреждении

По рекомендации МЧС 73 ребенка, эвакуированных 4 мая из психоневрологического дома-интерната в Успенке и размещенных в санатории "Красная гвоздика", будут перевезены в другую организацию, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Детей сопровождает персонал дома-интерната, они получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение.

Ранее из детского психоневрологического дома-интерната в Успенке 4 мая было эвакуировано 324 ребенка. 73 ребенка были размещены в санатории "Красная гвоздика", остальные дети - в лагерях "Энергетик" и "Дружба-Ямал".

Напомним, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка поступило вчера вечером. Жителей поселка эвакуировали. По данным МЧС, площадь пожара составила 3900 кв.м. От огня пострадали 13 жилых домов. Локализовать пожар получилось только в два часа ночи.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Пожарные продолжают работать.