05 Мая 2023
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Общество Крым
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Открыто движение по второму ж/д пути Крымского моста

По второму железнодорожному пути Крымского моста сегодня открыли движение. Ремонт завершен с опережением графика, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал это "настоящим подвигом строителей".

"Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика", - отметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, ремонтники работали круглосуточно в две смены. Они заменили два пролета (524 тонны металлоконструкций), для этого пришлось проводить сложнейшую операцию по надвижке пролетов.

Поезд на Крымском мосту.(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Крымский мост.(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

"Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды", -  добавил Хуснуллин.

Ж/д и автомобильное полотно Крымского моста было повреждено в результате взрыва в октябре 2022 года. Российские власти обвинили в диверсии Киев.

Поезд на Крымском мосту.(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Марат Хуснуллин(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Теги: крымский мост, марат хуснуллин, железная дорога, ремонт


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