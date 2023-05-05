Огнеборцы ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Тюмени

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского экологического объединения.

3 мая на Велижанском тракте загорелась сухая трава. Накануне огонь перекинулся на мусорный полигон. Начался пожар.

Сейчас на полигоне сохраняется задымление, ведется работа по ликвидации тления внутреннего слоя. Угрозы для мусоросортировочного завода нет. Ситуация находится под контролем. Временное хранение коммунальных отходов организовано на полигонах ТБО компании "КОМТЕХ".

Работа по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов осуществляется в плановом режиме.