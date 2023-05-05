Глава Чехии вооружил Зеленского пистолетом

Президент Чехии Петр Павел подарил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет.

Руководитель Чехии написал в своем Twitter, что "в знак уважения к героизму вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22", пишет РБК. Пистолет украшает инкрустация. В подарочной коробке, где он лежит, размещена металлическая табличка. На фотографии не видно, что на ней написано.

Чешский президент пояснил, что этот образец оружия — издание ордена Белого льва (высшая государственная награда Чехии). В марте прошлого года предшественник Павла Милош Земан решил вручить Зеленскому такую награду.