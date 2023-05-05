60 тонн помощи бойцам. Екатеринбург направил очередную фуру с гуманитарным грузом в зону СВО

Сегодня из Екатеринбурга направилась очередная фура с гуманитарным грузом для бойцов, сражающихся в зоне СВО. Собрать необходимые на поле боя вещи помогали местный волонтерский центр помощи семьям мобилизованных "Мы рядом" и администрация Екатеринбурга совместно с общественниками. Всего команда за весь период спецоперации собрала и отправила более 60 тонн помощи, а к 9 Мая солдаты получат еще около 20 тонн вещей, еды и спецоборудования.

На отправку прибыл глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который купил и поручил волонтерам передать солдатам квадрокоптер. Градоначальник выразил надежду, что беспилотник поможет бойцам сохранить их жизни.

"Я абсолютно уверен, то, что мы делаем, приближает победу, потому что сегодня наша страна вновь столкнулась с серьезнейшими вызовами и снова, как и много-много лет назад, мы вынуждены отстаивать честь и независимость и свободу нашей родины. Такому понятию как "нацизм" нет места в современном мире. Враг будет разбит, победа будет за нами! Всех с великим праздником, с днем Великой Победы", - сказал градоначальник.

Орлов также поблагодарил всех, кто помог собрать гуманитарную помощь и добавил, что вместе с продуктами, бензогенераторами, бензопилами, бытовой химией и другими вещами, к солдатам поедут детские письма для поднятия боевого духа и моральной поддержки.

Фура отправилась от Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге. Настоятель храма отец Георгий освятил машину. В этот раз он также отправится к солдатам. Первым в пункте назначения Макеевский храм, после Донецк и Луганск. Всего настоятель намерен посетить 12 воинских подразделений.

"Можно надеть на себя кресты, можно много говорить о высоких целях, победе, но в Евангелии сказано очень просто: "По делам их узнаете их". То дело, которое нас всех объединило здесь под сводами святого храма – это свидетельство того, что мы христиане, что мы россияне, что мы добрые и неравнодушные люди. Это очень греет сердце и потому, когда мы будем смотреть в глаза нашим бойцам, передавая вашу помощь, мы обязательно поклонимся им и обязательно скажем, что за них здесь молятся, их здесь ждут и любят. Я думаю, детские письма в канун Победы вдохновят ребят и вселят в их сердца надежду", – отметил отец Георгий.

Он также вручил отличительный знак – серебряную букву "Z" главе Екатеринбурга.

Напомним, аналогичный груз от Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского был отправлен 30 января. В тот раз солдатам передали теплые вещи: термобелье, костюмы-горки, сделанные уральцами буржуйки, порядка 100 штук носилок, сплетенных свердловскими рукодельницами, а также продукты, медикаменты, два квадрокоптера и антидроновое ружье.