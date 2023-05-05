ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководства Запорожской АЭС

ФСБ РФ задержала двух членов диверсионной группы, которые готовили теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.

По данным ведомства, группу координировали сотрудники ГУР Украины "как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии2.

Диверсанты, по информации ФСБ, также собирали сведения о расположении российских военных объектов, представителей силовых структур и военнослужащих и о пророссийски настроенных местных жителях.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). У задержанных изъято взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

3 мая сообщалось, что ФСБ раскрыла сеть, готовившую покушения на руководителей Крыма. Жертвами должны были стать глава республики Сергей Аксенов, спикер местного парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировались атаки на транспортную инфраструктуру.