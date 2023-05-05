05 Мая 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

Токаев решил развивать в Казахстане производство беспилотников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым продолжить технологическую модернизацию армии. Выступая на всеармейском совещании, Токаев сообщил, что надо нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов.
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Для повышения мобильности войск надо увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин, считает президент, слова которого приводит его пресс-служба. Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий, уверен Токаев, а особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск, уточнил президент.

Отметим, в соседней России запрет на полеты беспилотников в 40 регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, может стоить отрасли до 10 млрд руб. и откатит рынок к уровню 2018 г., считают различные разработчики и производители техники. Эксперты критикуют запреты, поскольку они не ведут к предотвращению нападений и запускаемые с террористическими целями дроны летают и так без оформления разрешений. При этом беспилотники законопослушных операторов в РФ остаются на земле, хотя именно они зачастую повышают безопасность мониторингом местности, поясняют эксперты: "Гражданские дроны помогают увидеть машину, рядом с которой преступники режут трубу или минируют рельсы".

Теги: Касым-Жомарт Токаев, БПЛА, беспилотник, всеармейское совещание, армия


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