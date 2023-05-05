05 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Огонь с горящих складов в Екатеринбурге перекинулся на растительность

Тушение крупного пожара на складах в Екатеринбурге продолжается.

Напомним, днем 5 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на улице Базальтовая в уральской столице. Огонь охватил два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина. По уточненным данным, площадь пожара составляет уже 4 тысячи квадратных метров.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, тушение продолжается, в данный момент огонь перекинулся на растительность. Пожарные принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив.

Пожар на улице Базальтовой в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий и ветреная погода. Еще одной трудностью является удаленность источников воды от места ЧП.

Как добавили в МЧС, к тушению привлечено более 60 человек и 15 единиц техники.

Теги: склады, огонь, тушение, Екатеринбург


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Ранее 05.05.2023 12:41 Мск В Екатеринбурге горят два склада на Базальтовой улице

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