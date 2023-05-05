В Челябинской области более тысячи человек пострадали от укусов клещей

В Челябинской области от укусов клещей пострадали 1 тыс. 245 человек, в том числе 379 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Случаи укусов клещей зарегистрированы во всех муниципалитетах области. В ведомстве напомнили, что клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

"С начала сезона в области исследовано от населения более 970 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них - 11,3% инфицированы боррелиями, 0,1% вирусом клещевого энцефалита, 0,5% эрлихиями, анаплазмы не обнаружены", - отметили в ведомстве.

В регионе ежегодно регистрируется более 15 - 20 тысяч пострадавших от укусов клещами.