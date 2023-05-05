Полиция Берлина запретила размещать российские и украинские флаги у советских мемориалов 9 мая

Полиция Берлина ввела запрет на размещение российских и украинских флагов вокруг советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и в парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Также рядом с этими мемориалами запрещено исполнение маршей и военных песен, передает rbb24.

В заявлении полиции говорится, что таким образом будет обеспечена "достойная память павших воинов бывшей Советской Армии".

Такой запрет (на использование флагов) уже вводился в Берлине в прошлом году, тогда он вызвал многочисленную критику с украинской стороны, в том числе высказывался на тот момент посол Украины в Германии Андрей Мельник.