05 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре мэрия заплатит депутату компенсацию морального вреда

Урайский городской суд взыскал в пользу депутата городской думы Артема Кукушкина компенсацию морального вреда.

Согласно решению суда (имеется в распоряжении Накануне.RU), парламентарий обратился в суд с иском из-за нарушения порядка рассмотрения заявления об административном правонарушении. Поводом стал ответ администрации на заявление о привлечении к административной ответственности должностного и юридического лица, ответственных за состояние дорог в Урае.

"В указанном ответе содержатся разъяснения по вопросам, которые истец в своем заявлении не задавал, при этом не содержится никакой адекватной информации , соответствующей существу поставленных вопросов - привлечение к административной ответственности", - говорится в решении суда.

Иск депутата был удовлетворен частично. Суд посчитал завышенной требуемую Кукушкиным компенсацию в размере 40 тыс. руб. и вынес решение о взыскании 20 тыс. руб.

Администрация может обжаловать это решение в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Теги: компенсация морального вреда, администрация, депутат


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