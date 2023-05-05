В Саратове диверсанты заложили самодельную бомбу под ЛЭП, - Shot

Диверсанты заложили самодельное взрывное устройство под линию электропередачи в Саратове, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, СВУ заметил местный житель, он и позвонил в экстренные службы.

Сотрудники обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом и пакет с проводами, микросхемой и батарейкой. СВУ уничтожили управляемым подрывом.

1 мая в Ленобласти была подорвана опора линии электропередач, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было.