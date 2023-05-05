05 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: duma.gov.ru

Зюганов призвал Путина и Шойгу срочно решить проблему нехватку боеприпасов у "Вагнера"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Верховного Главнокомандующего президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу принять исчерпывающие меры для разрешения кризисной ситуации, в которой оказались бойцы ЧВК "Вагнер".
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Утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" покинут Артемовск 10 мая и передадут позиции солдатам Минобороны из-за нехватки боеприпасов. Дефицит снарядов приводит к большому росту потерь. Без боеприпасов солдаты обречены на бессмысленную гибель.

"Разделяю их крайнюю обеспокоенность нехваткой боеприпасов... Бойцы сражаются на передовой с бандеровцами во имя нашего Отечества... Наши героические воины должны быть обеспечены всем необходимым как на фронте, так и полной поддержкой тыла. Это вопрос национальной безопасности", - заявил Зюганов.

Политолог Сергей Марков также считает, что вопрос должен быть срочно решен Совбезом РФ. Фактически Пригожин поставил ультиматум.

"В конфликте "Вагнера" и Пригожина с Минобороны и Генштабом на стороне "Вагнера" поддержка большинства российского общества. Более того, на стороне Пригожина и "Вагнера" и поддержка большинства офицеров и солдат армии России. Все они считают, что их снабжают и снарядами, и другим остро необходимым очень слабо", - написал Марков.

Теги: ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, боеприпасы, Геннадий Зюганов


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