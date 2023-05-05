05 Мая 2023
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Общество Москва
Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Стало известно, как предупредили Блиновскую перед задержанием

Стало известно, как и кто предупредил блогера Елену Блиновскую о предстоящем задержании. По данным Telegram-канала "112", в ночь перед задержанием создательница "марафонов желаний" получила сообщение от знакомого с текстом: "Лена, беги!".

Утром Блиновская должна была вылететь в Среднюю Азию на запланированное заранее мероприятие, но вместо этого вызвала водителя и на роскошном автомобиле поехала в сторону российско-белорусской границы. В Смоленской области ее задержали.

Следствию известно, кто отправил Блиновской сообщение, но это человек не из правоохранительных органов, поэтому не несет ответственность за разглашение служебной информации. А вот силовика, который поделился данными, сейчас пытаются вычислить.

Блиновской предъявлено обвинение по статьям об уклонении от налогов и отмывании средств. Суд отправил женщину под домашний арест.

Теги: елена блиновская, задержание, крот


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