Международный вечер бокса в Екатеринбурге пройдет в атмосфере тропиков

Завтра, 6 мая, в Екатеринбурге состоится международный вечер бокса RCC Boxing Promotions. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, режиссеры шоу готовят сюрприз для зрителей.

Так, под руководством Федора Муратова команда по CG-графике, световому оформлению и монтажу превратит ледовую арену "Уралец" в оранжерею и выйдет за рамки светодиодного экрана в оформлении площадки.

"Концепция шоу основана на теме природы. Бойцы и зрители турнира окажутся в локации, наполненной множеством элементов естественной среды – различные деревья и тропические растения. Благодаря использованию таких декораций в дополнение к цифровым, мы создадим эффект полного погружения. В этом заключается уникальность проекта", - поделился режиссер Федор Муратов.

Шоу станет продолжением тематической серии, которая началась еще в 2021 году на турнире "Бивол vs. Саламов", а затем была продолжена летом 2022 года, когда в ринге встречались Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра. Оформление и цифровые декорации будут выполнены таким образом, чтобы каждый из присутствующих мог почувствовать связь прошедших турниров с настоящим. Их главным связующим звеном станет демонстрация смены жизненных циклов, в которых медь неизменно остается основой жизненных процессов.

"Изогнутая форма экранов, разработанная специально под цикл боксерских поединков, позволяет добавить графике особый объем. Помимо этого, их конфигурация напоминает пещеру, в глубине и атмосфере которой мы проведем поединки", - пояснил режиссер шоу.

Главным событием вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions станет схватка между непобежденным Магомедом Курбановым и одним из лучших бойцов по версии WBA Мишелем Соро.