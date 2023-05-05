В Совфде раскритиковали идею регулирования telegram-каналов по аналогии со СМИ

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что, по его мнению, надо делать вместо регулирования работы мессенджера telegram.

Нужно не telegram или другую платформу регулировать с помощью каких-то специальных правил, а покончить с анонимностью в интернете, написал политик в своем telegram-канале.

Напомним, ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил мнение, что telegram-каналы нуждаются в регулировании, например, по аналогии со СМИ. По мнению главы СПЧ, многие каналы и так уже работают как традиционные медиа, имеют редакции, но не подчиняются законам и Роскомнадзору.