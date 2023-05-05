05 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Совфде раскритиковали идею регулирования telegram-каналов по аналогии со СМИ

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что, по его мнению, надо делать вместо регулирования работы мессенджера telegram.

Нужно не telegram или другую платформу регулировать с помощью каких-то специальных правил, а покончить с анонимностью в интернете, написал политик в своем telegram-канале.

Напомним, ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил мнение, что telegram-каналы нуждаются в регулировании, например, по аналогии со СМИ. По мнению главы СПЧ, многие каналы и так уже работают как традиционные медиа, имеют редакции, но не подчиняются законам и Роскомнадзору.

Теги: Андрей Клишас, Валерий Фадеев, СПЧ, telegram


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.05.2023 09:10 Мск Telegram-каналы нужно зарегулировать как СМИ – глава СПЧ Фадеев

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