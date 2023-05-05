В Челябинской области прокуратура проводит проверку из-за пожаров в нацпарке и Ильменском заповеднике

В Челябинской области прокуратура проводит проверку по факту пожаров в национальном парке "Зигальга" и Ильменском государственном заповеднике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Будет дана оценка действиям дирекций особо охраняемых природных территориях при подготовке к прохождению пожароопасного сезона, наличию необходимых сил и средств тушения пожаров. Также прокуратура оценит своевременность принятых мер для прекращения распространения огня.

Напомним, пожар в национальном парке обнаружили 4 мая. Вчера вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром им на подмогу направили еще около 30 человек. Площадь пожара составляет около 100 гектаров. Угрозы для населенных пунктов нет. По предварительным данным, возгорание началось из-за туристов-сплавщиков.