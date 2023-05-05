05 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу с розовым рюкзаком

Пропавшая в Екатеринбурге школьница с розовым рюкзаком найдена.

Напомним, разыскивалась 9-летняя Айбийке К. Девочка 4 мая этого года ушла в школу из дома в Железнодорожном районе и не вернулась. Полиция обратилась за помощью к горожанам.

В итоге сегодня ребенка удалось найти. Как сообщили в поисковом отряде "Прорыв", девочка была обнаружена поисковиками, она жива. Где школьница была целые сутки, в отряде не уточнили.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU подтвердили, что разыскиваемая найдена.

"Подробности уточняются", - добавили в полиции.

Теги: школьница, нашли, ребенок, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.05.2023 09:30 Мск В Екатеринбурге пропала 9-летняя школьница с розовым рюкзаком

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