В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу с розовым рюкзаком

Пропавшая в Екатеринбурге школьница с розовым рюкзаком найдена.

Напомним, разыскивалась 9-летняя Айбийке К. Девочка 4 мая этого года ушла в школу из дома в Железнодорожном районе и не вернулась. Полиция обратилась за помощью к горожанам.

В итоге сегодня ребенка удалось найти. Как сообщили в поисковом отряде "Прорыв", девочка была обнаружена поисковиками, она жива. Где школьница была целые сутки, в отряде не уточнили.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU подтвердили, что разыскиваемая найдена.

"Подробности уточняются", - добавили в полиции.